Обсуждены вопросы преподавания армянского и русского языков в Армении и РФ

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян 29 января встретился с делегацией во главе с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Во встрече приняли участие заместители министра Артур Мартиросян и Жанна Андреасян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, приветствуя посла, министр Ваграм Думанян отметил, что сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи занимает особое место в армяно-российских отношениях. По словам министра, расширение совместных программ и обмен опытом способствуют постоянному развитию двусторонних отношений между дружественными странами.

Посол РФ также подчеркнул важность сотрудничества двух стран в вышеупомянутых сферах как областях стратегической важности.

В ходе встречи стороны затронули вопросы преподавания армянского языка в средних школах России, а также русского языка в школах Армении. В частности, речь шла о выпуске учебников, а также о курсах повышения квалификации учителей, которые были организованы онлайн в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Был рассмотрен вопрос о создании совместной рабочей группы по выработке решений.

Обсуждалась также межгосударственная стипендиальная программа, в рамках которой граждане Армении и России получают возможность учиться в лучших университетах двух стран. Особо отмечена деятельность Российского-армянского университета как структуры, символизирующей теплые научно-образовательные и культурные связи между двумя странами.

Министр Ваграм Думанян обратил внимание посла на вопрос сохранения культурного наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, ожидая поддержки России в этом вопросе.

Было отмечено, что в конце этого года завершается программа армяно-российского сотрудничества в области культуры, которая включает в себя организацию ряда совместных мероприятий, изучение историко-культурного наследия народов Республики Армения, а также развитие партнерских связей. Было предложено разработать и представить на подписание новую программу сотрудничества в области культуры на ближайшие годы.

Стороны также констатировали, что в 2020 году планировалось провести Дни культуры России в Армении, а в 2021 году - Дни культуры Армении в России. В связи с эпидемией коронавируса эти работы были отложены. Участники встречи выразили надежду, что в ближайшее время ситуация разрешится, и это не помешает реализации дальнейших инициатив.

В ходе встречи также обсуждалась возможность привлечения других международных организаций, в том числе Российского центра науки и культуры, к реформе общего образования.

Были обсуждены и другие вопросы двусторонних отношений.