Посол Армении обсудил с митрополитом Волоколамским Иларионом гуманитарные аспекты вопроса Арцаха
19:25, 29 Январь, 2021
В Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ 29 января состоялась встреча посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна и председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, основной темой беседы стало развитие межрелигиозного диалога и гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования.
Была отмечена важная роль религиозных общин в поддержании мира, а также посредническая миссия Русской Православной Церкви.
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