Посол Армении обсудил с митрополитом Волоколамским Иларионом гуманитарные аспекты вопроса Арцаха

В Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ 29 января состоялась встреча посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна и председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, основной темой беседы стало развитие межрелигиозного диалога и гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования.

Была отмечена важная роль религиозных общин в поддержании мира, а также посредническая миссия Русской Православной Церкви.