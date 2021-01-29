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Посол Армении обсудил с митрополитом Волоколамским Иларионом гуманитарные аспекты вопроса Арцаха

Посол Армении обсудил с митрополитом Волоколамским Иларионом гуманитарные аспекты вопроса Арцаха

В Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ 29 января состоялась встреча посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна и председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, основной темой беседы стало развитие межрелигиозного диалога и гуманитарные аспекты нагорно-карабахского урегулирования. 

Была отмечена важная роль религиозных общин в поддержании мира, а также посредническая миссия Русской Православной Церкви.


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