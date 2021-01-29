Делегация НС Арцаха во главе с председателем с рабочим визитом находится в Армении

29 января спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян в сопровождении руководителя фракции “Свободная Родина-ОГА” Артура Арутюняна, лидера фракции “Единая Родина” Марселя Петросяна, члена фракции “Справедливость” Карена Ованнисяна и руководителя аппарата НС Роберта Каграманяна с рабочим визитом находится в Армении. Делегация НС Арцаха в оперативном штабе правительства Арцаха встретилась с руководителями Гадрутской, Кашатагской, Шаумянской и Шушинской районных администраций. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Республики Арцах.

В ходе встречи они коснулись существующих проблем послевоенных реалий, обсудили возможные пути их решения и дальнейшие действия.

В конце встречи председатель НС Республики Арцах передал врачу-педиатру ЗАО “Гадрутское медобъединение”, участнику Первой Арцахской войны Ерджаник Хореновичу Амбарцумяну и директору ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” Гадрута Аревик Грантовне Балаян государственные награды, присужденные по указу президента Республики Арцах от 29 августа за заслуги перед Республикой Арцах и по случаю 29-летия провозглашения Республики Арцах.