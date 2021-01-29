20 млн долларов США будут направлены на финансирование МСБ и на сферу сельского хозяйства
15:05, 29 Январь, 2021
ACBA Bank и Французское агентство финансового развития “Proparko” подписали кредитное соглашение на сумму 20 миллионов долларов для содействия малому, среднему бизнесу и сельскому хозяйству Армении. Как сообщили «Арменпресс» в ACBA Bank, привлеченные средства будут способствовать прямым инвестициям в экономику.
Агентство финансового развития “Proparko” содействует устойчивому развитию экономик стран Азии, Латинской Америк и Ближнего Востока.
Банк контролируется Центральным банком Республики Армения.
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