ЕС призывает Азербайджан немедленно вернуть остальных, захваченных в ноябре 57 военнопленных

Европейский союз приветствовал возвращение в Армению пяти пленных армян, захваченных Азербайджаном в ноябре, и призвал к немедленному возвращению остальных. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Службы внешних связей Евросоюза Питер Стано.

“ЕС приветствует освобождение пяти армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в ноябре, и призывает к немедленному освобождению остальных 57 военнопленных. Это укрепит доверие между двумя странами, что необходимо для установления в регионе прочного мира”, - завил Стано.

При посредничестве российской стороны и в результате усилий СНБ Армении 28 января из Азербайджана в Армению были возвращены 5 военнопленных. Пятеро пленных, вернувшихся домой из Баку, были из группы 62 военнослужащих из Ширакского района, захваченных в ноябре в Гадрутском районе.