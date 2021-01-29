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Кашатагцы провели акцию протеста у здания правительства: с ними встретился помощник премьер-министра

Кашатагцы провели акцию протеста у здания правительства: с ними встретился помощник премьер-министра

Группа жителей Кашатага устроила акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя компенсаций за утраченное имущество. Как сообщает «Арменпресс», один из протестующих напомнил, что они все свое имущество оставили в Кашатаге и выехали, теперь они в безвыходном положении.

По его словам, эвакуация была объявлена за два часа, поэтому им ничего не удалось взять. “Дайте нам дома. Содействие оказывалась несколько раз, но этого недостаточно для жизни”, - сказал участник акции.

С руководителями общин Кашатагского района встретились с помощником премьер-министра Суреном Гамбаряном. Гамбарян 3 февраля встретится с вице-премьером Мгером Григоряном для обсуждения этого вопроса.


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