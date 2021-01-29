Зарплаты сотрудников ГНКО “Армлес” повысятся на 20 000 – 70 000 драмов

С марта 2021 года заработная плата сотрудников ГНКО “Армлес” увеличится на 20 000 - 70 000 драмов. Заработная плата лесничих увеличится на 20 000 драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве окружающей среды Армении, такое решение стало возможным благодаря оптимизации затрат, увеличению сбережений, снижению теневого оборота, борьбе с незаконными вырубками, увеличению собственных доходов, эффективному менеджменту и эффективной организации хозяйственной деятельности нового руководства ГНКО “Армлес”.

Министр окружающей среды Романос Петросян неоднократно заявлял, что конечной целью запланированных реформ и шагов, предпринятых в лесном секторе, является создание и развитие модели надежной защиты леса и грамотного лесопользования.