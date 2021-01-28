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Известны имена 5 вернувшихся в Армению пленных

Известны имена 5 вернувшихся в Армению пленных

Депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян обнародовал имена людей, которые сегодня вернулись домой из плена. 

«Сегодня пятеро из 62 пленных военнослужащих из Ширакской области вернулись в Армению из Азербайджана.

Наши освобожденные из плена соотечественники:

Эдик Арутюнян,

Сейран Матевосян,

Карен Варданян,

Армен Назрамадян

Ашот Варосян», - как сообщает Арменпресс, написал Бабаджанян на своей странице в Facebook.


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