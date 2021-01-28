Известны имена 5 вернувшихся в Армению пленных
20:40, 28 Январь, 2021
Депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян обнародовал имена людей, которые сегодня вернулись домой из плена.
«Сегодня пятеро из 62 пленных военнослужащих из Ширакской области вернулись в Армению из Азербайджана.
Наши освобожденные из плена соотечественники:
Эдик Арутюнян,
Сейран Матевосян,
Карен Варданян,
Армен Назрамадян
Ашот Варосян», - как сообщает Арменпресс, написал Бабаджанян на своей странице в Facebook.
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