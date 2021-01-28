Министр НОКС направил послание по случаю Дня Армии

Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян направил послание по случаю Дня Армии. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования и науки Армении.

“Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с одним из важнейших праздников в нашей истории - 29-летием образования Армянской армии. Одним из самых ярких достижений нашей новейшей истории является Армянская Армия, каждый солдат которой с честью выполняет свой патриотический долг.

Во время последней войны в Арцахе отважные бойцы нашей армии еще раз доказали свою высокую сознательность и самоотверженную готовность ценой своей жизни защитить Родину. Следует с гордостью отметить, что наши студенты, спортсмены и артисты сражались в Армянской Армии, стремясь строить свое профессиональное будущее на свободной, сильной Родине.

Я преклоняюсь перед светлой памятью каждого солдата, павшего за Родину, перед их родителями и воспитателями за то, что они своим воспитанием привили им национальные ценности.

Вечная слава Армянской Армии!”, - говорится в послании министра.