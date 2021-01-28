Премьер-министр и госсекретарь Франции обсудили вопросы экономического сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян принял госсекретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции Жана-Батиста Лемуана и возглавляемую им делегацию. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Состоялась личная беседа премьер-министра и госсекретаря Франции, за которой последовала встреча в расширенном составе.

Приветствуя членов французской делегации, премьер-министр отметил: “Наша встреча проходит в продолжение достигнутой с президентом Макроном договоренности и выражает привилегированные отношения между Францией и Арменией. Между нашими странами традиционно ведется теплый диалог на высоком уровне, и я хочу выразить нашу признательность за личное участие, проявленное президентом Макроном и министром иностранных дел Ле Дрианом с первого же дня войны. Конечно, мы прошли через очень тяжелую войну, у нас очень тяжелые переживания, мы имеем много жертв, возникла очень тяжелая ситуация. И этот визит очень важен с точки зрения использования возможностей для решения существующих задач. Наши обсуждения и повестка имеют экономические и гуманитарные аспекты, я прошу передать мою признательность президенту Макрону за такой быстрый отклик на наш разговор и договоренности”.

Выразив благодарность за радушный прием, Жан-Батист Лемуан отметил, что в возглавляемую им делегацию входят представители Министерства финансов Франции, Французского агентства развития. Визит является продолжением обсуждений между премьер-министром Армении и договоренностей с Францией. “Для нашего президента было очень важно иметь возможность как можно быстрее отреагировать на каждую из ваших потребностей. В декабре это было сделано отправкой в Армению нескольких самолетов с благотворительным грузом, благодаря совместным усилиям различных благотворительных обществ, местных властей Франции было перевезено несколько тонн грузов, что еще раз доказывает дружбу между народами и нашими странами. Сейчас, как Вы отметили, важное значение придается также и экономическим программам в среднесрочном и долгосрочном разрезе, и в этом плане я хочу поблагодарить всех тех, кто в течение недели проводит интенсивные встречи в отраслевых ведомствах”.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием отношений Армения-Франция, в том числе и привлечение инвестиций и возможного финансового содействия. Была затронута повестка двустороннего экономического партнерства. Стороны рассмотрели перспективные направления в сферах транспорта, водохранилищ, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровых инноваций, оцифровки госсектора, а также сотрудничества в развитии региональных коммуникаций. В этой связи премьер предложил рассмотреть возможность развития партнерства между Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и Французским агентством развития, с чем французская сторона согласилась.

Никол Пашинян также говорил о расширении образовательного сотрудничества, одним из успешных примеров которого является деятельность Французского университета в Армении. Жан-Батист Лемуан отметил, что французская сторона в лице президента Макрона рассматривает сотрудничество в области высшего образования и считает интересным продолжить работу в этом направлении. Они обменялись мнениями о перспективах строительства академического городка.

Достигнута договоренность о создании платформы для постоянного двустороннего межведомственного рабочего общения, продолжения интенсивной работы по взаимно интересным проектам.