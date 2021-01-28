В Мартуни и в Джракане обнаружены останки еще 3 военнослужащих

В результате поисковых работ в местах боевых действий обнаружены останки еще 3 военнослужащих. Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“2 тела обнаружены в Мартунинском районе, одно - в Джракане (Джабраил). По предварительным данным, они являются участниками боевых действий. 28 января поисковые работы ведутся в Джраканском и в Гадрутском районах. После прекращения огня, с 13 ноября по сей день, обнаружены тела 1 321 военнослужащих и гражданских лиц”, - сообщил Унан Тадевосян.