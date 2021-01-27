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Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности

Главы МИД Армении и РФ обсудили вопросы региональной стабильности и безопасности

27 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в продолжение предыдущих контактов министры коснулись вопросов двусторонней повестки и региональной стабильности и безопасности. Состоялся обмен мнениями по процессу полной реализации положений трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. В контексте закрепленных в заявлении гуманитарных вопросов, министр Айвазян подчеркнул приоритетность немедленного и безопасного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Министр Айвазян подчеркнул, что только прочный мир, отвечающий интересам всех, может создать реальные гарантии для обеспечения безопасности, стабильности и развития в регионе.

Министры Айвазян и Лавров также обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки дня.


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