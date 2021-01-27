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Госсекретарь МИД Франции коснулся вопроса армянских пленных в Азербайджане

Госсекретарь МИД Франции коснулся вопроса армянских пленных в Азербайджане

По словам госсекретаря по европейским вопросам министерства иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана, они поднимают вопрос армянских пленных в переговорах с властями Азербайджана, когда появляется такая возможность. Как сообщает Арменпресс, Лемуан сказал об этом в беседе с журналистами в Ереване.

«Конечно, мы поднимаем этот вопрос перед властями Азербайджана, когда у нас бывает возможность сделать это. В любом случае в наших отношениях с обеими сторонами мы все ставим на стол, обсуждаем все возможные вопросы. Основной мандат в отношении военнопленных имеет МККК. Они работают в этом направлении, но, естественно, мы поднимаем этот вопрос при каждой возможности», - сказал госсекретарь МИД Франции.


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