Госсекретарь МИД Франции коснулся вопроса армянских пленных в Азербайджане

По словам госсекретаря по европейским вопросам министерства иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана, они поднимают вопрос армянских пленных в переговорах с властями Азербайджана, когда появляется такая возможность. Как сообщает Арменпресс, Лемуан сказал об этом в беседе с журналистами в Ереване.

«Конечно, мы поднимаем этот вопрос перед властями Азербайджана, когда у нас бывает возможность сделать это. В любом случае в наших отношениях с обеими сторонами мы все ставим на стол, обсуждаем все возможные вопросы. Основной мандат в отношении военнопленных имеет МККК. Они работают в этом направлении, но, естественно, мы поднимаем этот вопрос при каждой возможности», - сказал госсекретарь МИД Франции.