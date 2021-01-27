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Для Армении важнейшим вопросом является возвращение армянских военнопленных и заложников

Для Армении важнейшим вопросом является возвращение армянских военнопленных и заложников

27 января председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

Приветствуя посла, Арарат Мирзоян  еще раз подчеркнул важность союзнических отношений между двумя странами, высоко оценил активное участие российской стороны в Нагорном Карабахе как в плане прекращения боевых действий, так и в плане преодоления гуманитарных проблем. Спикер НС подчеркнул, что наиболее важным вопросом повестки дня для армянской стороны в этом контексте остается возвращение на родину армянских военнопленных и захваченных гражданский лиц.

Спикер подчеркнул, что трехстороннее заявление не разрешило нагорно-карабахский конфликт, и что армянская сторона готова возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, исходя из права народов на самоопределение.

В свою очередь посол Копыркин представил работу Гуманитарного центра, созданного Российской Федерацией, а также работу, проводимую российскими миротворцами. Он отметил, что для полного урегулирования вопроса, в том числе и уточнения статуса Нагорного Карабаха, необходимо продолжить мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи собеседники обсудили и широкий круг вопросов, связанных с дальнейшей активизацией и углублением сотрудничества между Парламентами двух стран на двусторонней и многосторонней площадках.


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