200 школ получили компьютерное оборудование

В связи с нехваткой учителей в региональных школах, в целях обеспечения качества обучения учащихся, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 101 основной и общеобразовательной школе в 9 регионах страны предоставило возможность проводить дистанционное обучение. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования и науки.

С этой целью Центр образовательных программ 101 начальной и средней школе, а также 99 старшим школам, которые могут выступать в качестве наставников, предоставил необходимое компьютерное оборудование.

До этого, на основе информации, предоставленной Министерством образования и науки, Национальный центр образовательных программ провел анализ и отбор учебных заведений, нуждающихся в дистанционном обучении.

В частности, была проведена соответствующая оценка потребностей и обобщение данных среди общеобразовательных учреждений. Были выделены все учебные заведения, в которых какой-либо предмет не преподается из-за отсутствия учителя или преподается учителем, который преподает этот предмет менее пяти лет и не имеет профессионального образования.

Параллельно с предоставлением необходимого компьютерного оборудования для обеспечения качества непрерывного образования, по адресу https://heravar.armedu.am/ на странице комплекса дистанционного обучения http://icttraining.armedu.am/ был введен полный набор инструментов онлайн-обучения. В 2020 году на этой платформе было размещено более 500 курсов, подготовленных преподавателями, прошедшими подготовку в области ИКТ.