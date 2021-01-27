Левон Саргсян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитников

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Татевик Григорян отклонил ходатайство об изменении срока содержания под стражей бывшего депутата Национального собрания Левона Саргсяна.

Как сообщает Арменпресс, адвокаты Левона Саркисяна подали ходатайство об освобождении своего подзащитного под залог. Суд отклонил ходатайство защитников, Леон Саргсян останется под стражей.

Левон Грачьевич Саргсян обвиняется в участии в преступном сотрудничестве, организованном гражданами Армении Ара Карапетяном и Арменом Никогосяном с целью крупного хищения имущества, совершение разбойного нападения на частный дом Армена Аветисяна, расположенный по адресу: Ереван, улица Исаакяна, 34 б.