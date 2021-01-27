Национальное собрание Армении созовет внеочередное заседание

Национальное собрание Армении 3 февраля созовет внеочередное заседание. Как передает Арменпресс, это решение было принято на заседании правительства.

В решении говорится:

“Предложить председателю Национального собрания Республики Армения 3 февраля 2021 года в 11:00 созвать внеочередное заседание Национального собрания Республики Армения со следующей повесткой:

1) Пакет проектов законов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и О внесении дополнений в Закон Республики Армения “Об Академии юстиции”;

2) Пакет проектов законов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О социальном содействии”, О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об органах системы государственного управления” и О внесении изменения в Закон Республики Армения “О государственных пенсиях”.