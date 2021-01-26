Стоящие перед нами вызовы можно решить путем консолидации национального потенциала: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня в правительстве с участниками программы по привлечению армянских специалистов диаспоры в органы государственного управления Армении “иГорц”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников встречи, премьер-министр отметил:

“Мы подготовили эту программу с большим энтузиазмом, большими ожиданиями и надеждами. Цель программы заключалась в том, чтобы привлечь молодых специалистов из диаспоры к участию в государственном управлении Армении, чтобы они поработали в течение определенного периода времени, принесли с собой новую оптику, новые взгляды, свежесть, имели возможность со стороны увидеть и изучить происходящее.

Но надо признать, что программа с самого начала сопровождалась рядом осложнений. Сначала она была отложена из-за эпидемии коронавируса, потом совпала с самым тяжелым для нас периодом - войной. И, конечно, время в этом плане было не самым благоприятным, хотя, с другой стороны, возможно, ваше присутствие здесь в самый сложный период было в какой-то мере огромной моральной поддержкой для всех нас, в тех министерствах и ведомствах, где вы были задействованы. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы разделили с нами этот трудный, чрезвычайно трудный период.

И сейчас эта тема и идея, которая изначально лежала в основе программы, становится все более актуальной и острой, потому что задачи, стоящие перед страной, конечно, могут быть решены за счет консолидации нашего национального интеллектуального и общего потенциала.

Но когда мы делаем подобные формулировки и предлагаем подобные формулы, мы должны четко сформулировать, что мы имеем в виду, что нам нужно изменить в этих отношениях в целом и как нам это нужно изменить. Но это вопрос более длительного разговора. Сейчас я хотел бы послушать вас, в частности, господин Синанян, Ваше мнение о ходе реализации программы. А также обменяемся мнениями о впечатлениях участников и представителей правительства о программе, ее будущем, преемственности и формах выражения”.

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян отметил, что текущие результаты первой программы “иГорц” показывают, что она соответствует лежащему в ее основе видению. Было получено около 800 заявок, в этом году количество участников составило 49, программа рассчитана на один год. Специалисты из диаспоры приехали из разных стран мира: США, Австрии, Германии, Таиланда, Израиля, Ирана, Ливана, Канады, Кипра, Нидерландов, Швеции, Китая, России, Грузии, Украины, Франции. Причем участники также прибывали во время и после войны. Они перешли на работу в 19 государственных учреждениях, имея возможность вкладывать свой опыт и знания в улучшение различных областей, разработку политики и программ. Главный уполномоченный по делам диаспоры коснулся социальной стороны программы и сообщил, что некоторые из участников решили репатриироваться и переехать в Армению со своими семьями. Что касается практического аспекта, по словам Синаняна, за 3-4 месяца работы специалисты диаспоры уже зафиксировали определенные успехи в виде наглядных результатов - разработанных программ и предложений. Участники программы также посетили Арцах.

Участники программы “иГорц” рассказали о себе, представили свою работу в различных госструктурах, а также поделились с премьер-министром своими впечатлениями и задали ему вопросы. В рамках диалога Никол Пашинян обменялся с ними мнениями о шагах в послевоенной ситуации, трансформации и прогрессе Армении, экономическом развитии, повышении эффективности системы государственного управления, реформировании образования, продвижении инновационного и основанного на знаниях мышления, развитии информационных технологий в различных сферах, укреплении связей Армения-диаспора-Арцах, работе по сохранению армянской идентичности в диаспоре, распространении культуры.

Участники программы “иГорц” поблагодарили правительство Республики Армения за инициирование такой программы, которая дает возможность применить знания и навыки на благо развития Родины, особенно в сегодняшней сложной ситуации. Они сообщили, что у них уже есть истории успеха, они выступали с определенными инициативами, предлагали программы и продолжат работать.

Премьер-министр подчеркнул, что посредством этой программы правительство нацелено на объединение общенациональных коллективных усилий на благо развития Родины, чтобы, помимо прочной и фундаментальной связи, у диаспоры были и другие площадки для связи с Родиной. В связи с этим Никол Пашинян подчеркнул важность обратной связи и призвал участников программы “иГорц” фиксировать проблемы, представлять предложения по их решению.