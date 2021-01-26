Ворвавшиеся в здание правительства люди украли диппаспорт премьера: документ был аннулирован

Ворвавшиеся в день подписания трехстороннего заявления между Арменией, Азербайджаном и Россией в здание правительства Армении люди похитили дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян отметила, что этот паспорт, как и другие 13 украденных паспортов, был аннулирован.

«10 ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД Армении. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении», - сказала Нагдалян.

26 января бывший эксперт центра «Орбели» Андраник Ованнисян опубликовал информацию о том, что азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября 2020 года граждане, недовольные объявлением о прекращении огня в Нагорном Карабахе, собрались у здания правительства, чтобы выразить свой протест. В это время группа людей ворвалась в здание правительства и повредила имущество.