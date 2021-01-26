Глава МИД Арцаха направил письма генсеку ООН и гендиректору ЮНЕСКО 

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян 26 января направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай в связи с систематическим и преднамеренным уничтожением властями Азербайджана армянского культурного наследия на оккупированной этой страной территории Республики Арцах, что является грубым нарушением международного права.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в письмах детально представлены факты последовательного совершения властями Азербайджана подобных преступлений, нацеленных на частичное или полное уничтожение любых свидетельств присутствия армян на подконтрольных Азербайджану территориях как в период существования СССР, так и в последующие годы.

В частности, в качестве самого трагичного факта в практике уничтожения армянского культурного наследия упоминается преднамеренное разрушение в 1997-2006гг. несколько тысяч средневековых хачкаров армянского кладбища в Старой Джуге (Джульфа) в Нахиджеване.

В письмах также сообщается, что в советский период и в ходе военной агрессии против Республики Арцах в 1992-1994 гг. азербайджанскими властями полностью были уничтожены 167 армянских церквей, 8 монастырских комплексов и 123 кладбища. За тот же период около 2500 армянских хачкаров и более чем 10 000 армянских надгробий были разрушены и использованы в качестве стройматериала.

Министр особо отмечает, что подобная политика Азербайджана обрела более интенсивный характер в ходе развязанной им 27 сентября 2020 г. военной агрессии против Республики Арцах и продолжается по сей день, что представляет реальную угрозу полного уничтожения в ближайшем будущем армянского культурного наследия на территориях, находящихся под азербайджанской военной оккупацией.

В частности, обращается внимание на факт нанесения двух преднамеренных ударов беспилотными летательными аппаратами вооруженных сил Азербайджана по Шушинской церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц. Также указывается на умышленное уничтожение военнослужащими ВС Азербайджана армянских памятников и артефактов, о чем свидетельствуют распространенные в интернете многочисленные видео- и фотоматериалы.

Министр иностранных дел призвал руководителей международных организаций предпринять действенные меры для защиты памятников армянского исторического, духовного и культурного наследия и потребовать от азербайджанских властей уважать и выполнять взятые на себя обязательства по сохранению находящегося в настоящее время под их контролем армянского культурного наследия и отказаться от пресловутой политики их уничтожения.

К письмам также был приложен подготовленный Офисом защитника прав человека Республики Арцах доклад об актах вандализма в отношении армянского культурного наследия на оккупированных Республикой Азербайджан территориях и угрозе уничтожения армянских памятников․