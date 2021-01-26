Мане Геворгян намерена обжаловать решение суда по делу Хачатрянов

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян намерена обжаловать решение, принятое сегодня судом общей юрисдикции города Еревана в рамках иска против нее, Никола Пашиняна и аппарата премьер-министра. Об этом Геворгян сказала в беседе с Арменпресс, коснувшись решения, вынесенного судом на основании иска семьи Хачатрянов.

«Я ознакомилась с вынесенным сегодня судом общей юрисдикции города Еревана решением в рамках судебного дела против премьер-министра Никола Пашиняна, аппарата премьер-министра и меня. Мы не согласны с решением, собираемся подать апелляцию в Апелляционный суд», - сказала Геворгян.

25 января суд общей юрисдикции города Еревана огласил решение по гражданскому делу Хачатрянов против аппарата премьер-министра, премьер-министра Никола Пашиняна и Мане Геворгян (пресс-секретаря премьер-министра), который был возбужден на основании иска Гагика, Гургена и Артема Хачатрянов из-за публикации Мане Геворгян на своей странице в Facebook от 28 апреля 2020 года. Хачатряны потребовали извинений за оскорбительное выражение, а также опровержения порочащих их сведений. Суд удовлетворил иск.