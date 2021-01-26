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На линии соприкосновения армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановк

На линии соприкосновения армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановк

26 января и утром 25 января по всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской государственной границы сохранялась стабильная оперативная обстановка, пограничных проишествий не было зафиксировано.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, на участке Воротан-Давид Бек межгосударственной автомагистрали Горис-Капан, находящейся под ответственностью пограничных войск СНБ, тоже не было зафиксировано инцидентов.

Подразделения вооруженных сил Армении и пограничых войск СНБ контролируют пограничную ситуацию по всей длине границы и выполяют поставленные задачи.


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