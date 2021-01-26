Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Рубинян обсудил с генеральным секретарем СЕ и председателем ПАСЕ вопрос армянских военнопленных

Рубинян обсудил с генеральным секретарем СЕ и председателем ПАСЕ вопрос армянских военнопленных

Глава делегации Армении в Парламентской ассамблее Совета Европы Рубен Рубинян обсудил с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Риком Даймсом вопрос армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом Рубинян сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня в Страсбурге состоялись встречи с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич и с председателем ПАСЕ Риком Даймсом. Оба высокопоставленных чиновника заверили, что вопрос судьбы армянских военнопленных и других лиц, находящихся в Азербайджане, а также проявления армянофобии в Азербайджане они будут держать в центре своего внимания”, - написал Рубинян.

Рубен Рубинян отметил, что в ходе встреч они говорили и о возможном  визите представителей СЕ и ПАСЕ в Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации