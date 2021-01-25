Спецрейсом министерства обороны Германии в Ереван прибыло около 30 тонн гуманитарной помощи

Специальным рейсом министерства обороны Германии в Ереван 25 января прибыло около 30 тонн гуманитарной помощи. Помощь организована при тесном сотрудничестве посольства Армении в Германии, предстоятельства армянской епархии Армянской Апостольской Церкви в Германии и союза армянских женщин Германии «Сильва Капутикян».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, гуманитарная помощь включает в себя в основном лекарства, медицинское оборудование, а также различные предметы, необходимые для применения в социальной сфере. В Ереван были доставлены также два микроавтобуса с соответствующим опорно-двигательным оборудованием для реабилитационного центра Степанакерта

Еще в начале ноября совместными усилиями посольства Армении в Германии, епархии Армянской апостольской церкви в Германии и правительства Федеративной Республики Германии в Армению было отправлено около одной тонны гуманитарной помощи, в основном медикаментов и медицинского оборудования.

В министерстве напомнили, что федеральное правительство уже предоставило МККК 2 млн евро на программы поддержки, Красный Крест Германии выделил 200 тысяч евро Армянскому Красному Кресту, а федеральное правительство выделило 300 тысяч евро через ереванский офис GIZ.