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В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян

В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил источник в полиции.

Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.

Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.


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