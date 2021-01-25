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“Челси” официально уволил Лэмпарда

“Челси” официально уволил Лэмпарда

Лондонский футбольный клуб “Челси” официально отправил в отставку главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Лэмпард возглавил “аристократов” в 2019 году. В последних 5 турах текущего чемпионата Англии “Челси” одержал лишь одну победу.

Лэмпард тренировал “Челси” с 2001 по 2014 гг.

Английские СМИ пишут, что Лэмпарда может сменить немецкий тренер Томас Тухель, который недавно покинул пост главного тренера ПСЖ.


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