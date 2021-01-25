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В Арцахе стационарное лечение от COVID-19 получают 40 пациентов

В Арцахе стационарное лечение от COVID-19 получают 40 пациентов

В Арцахе 24 января проведено 65 тестов, из которых 3 оказались с положительным результатом. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

 “Инфицированные являются контактными лицами ранее подтвержденных различных очагов. В общей сложности в Арцахе подтверждено 2 285 случаев COVID-19, 31 - со смертельным исходом. От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 40 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях. Всего проведено 18 981 тестов”, - отмечается в сообщении МЗ Арцаха.

Министерство здравоохранения Республики Арцах во избежание новых вспышек вновь призывает следовать указаниям, чтобы насколько возможно скорее преодолеть коронавирусную инфекцию”, - говорится в сообщении ведомства.


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