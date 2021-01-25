При поисковых работах ГСЧС Арцаха обнаружены останки еще 2 погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что 24 января при поисковых работах обнаружены останки еще 2 погибших, один погибший в Варанде (Физули), другой - на территории села Туми Гадрутского района. Он, по предварительным данным, является гражданским лицом. Как передает «Арменпресс», по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для выяснения личности обнаруженных останков назначены судебно-медицинские экспертизы.

С 13 ноября 2020 года по 24 января 2021 года спасательные отряды Арцаха обнаружили 1 283 останков погибших, 15 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами, которые по разным причинам не покинули родной дом и оказались на территориях неподконтрольных Арцаху. Они либо были убиты, либо погибли вследствие артобстрелов при боевых действиях. По предварительным данным, 1 268 погибших - военнослужащие или добровольцы и резервисты, участвовавшие в боевых действиях.

25 января поисковые работы проходят в Варанде (Физули), Джракане (Джабраил) и в Гадрутском районе, а также в направлении Матагиса.

После договоренности о прекращении огня, достигнутой 9 ноября 2020 г., с 13 ноября, армянская и азербайджанская стороны ведут работы по поиску и обмену останками погибших военнослужащих.