В сенате США 8 февраля начнется процесс импичмента Трампу
16:21, 23 Январь, 2021
Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.
Как передает Арменпресс, The Guardian сообщает, что об этом заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Согласно графику, Палата представителей предъявит обвинение Трампу поздно вечером в понедельник, 25 января, а предварительные слушания пройдут во вторник. Тогда у команды юристов Трампа будет время подготовить дело.
«Сенат проведет слушания об импичменте Дональду Трампу», - сказал Шумер.13 января Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Дональду Трампу. В документе содержится только одно обвинение: разжигание беспорядков. Таким образом, Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергшимся импичменту.
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