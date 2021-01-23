В сенате США 8 февраля начнется процесс импичмента Трампу

Процесс импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.

Как передает Арменпресс, The Guardian сообщает, что об этом заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Согласно графику, Палата представителей предъявит обвинение Трампу поздно вечером в понедельник, 25 января, а предварительные слушания пройдут во вторник. Тогда у команды юристов Трампа будет время подготовить дело.

«Сенат проведет слушания об импичменте Дональду Трампу», - сказал Шумер.

13 января Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Дональду Трампу. В документе содержится только одно обвинение: разжигание беспорядков. Таким образом, Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергшимся импичменту

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