Военнослужащий из Донецка погиб от взрыва мины, выпущенной украинским БПЛА

Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой республики погиб 23 января от взрыва мины, выпущенной с беспилотника Вооруженных сил Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Донецкое информационное агентство со ссылкой на донецкое представительство.

«Вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе поселка Старомихайловка. В результате сброса взрывного устройства погиб защитник нашей республики", - приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства ДНР.

В представительстве добавили, что ситуация на линии соприкосновения с каждым днем продолжает ухудшаться, активизация боевых действий фиксируется на всех направлениях.

"Призываем украинскую сторону прекратить вооруженные провокации, иначе мы будем вынуждены дать адекватный симметричный ответ", - предупредило представительство ДНР.