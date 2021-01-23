Рейсом Москва-Ереван в Армению доставлен разыскиваемый за ограбление
14:41, 23 Январь, 2021
22 января сотрудники полиции рейсом Москва-Ереван доставили в Армению гражданина, разыскиваемого с 8 января 2020 года за ограбление.
Как передает Арменпресс, Полиция РА, в частности, сообщает, что 22 января сотрудники Главного управления полиции доставили 41-летнего Хачатура А. рейсом Москва-Ереван в Армению. Он разыскивался Эребунийским отделением по обвинению по части 3 статьи 176 УК РА (ограбление).
Мерой пресечения выбран арест.
Хачатура А. передали сотрудникам Эребунийского отделения.
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