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Рейсом Москва-Ереван в Армению доставлен разыскиваемый за ограбление

Рейсом Москва-Ереван в Армению доставлен разыскиваемый за ограбление

22 января сотрудники полиции рейсом Москва-Ереван доставили в Армению гражданина, разыскиваемого с 8 января 2020 года за ограбление.

 Как  передает Арменпресс, Полиция РА, в частности, сообщает, что 22 января сотрудники Главного управления полиции доставили 41-летнего Хачатура А. рейсом Москва-Ереван в Армению. Он разыскивался Эребунийским отделением по обвинению по части 3 статьи 176 УК РА (ограбление).

Мерой пресечения выбран арест.

Хачатура А. передали сотрудникам Эребунийского отделения.


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