Кандидат на пост госсекретаря США подтвердил обещание Байдена относительно Геноцида армян

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил обещание избранного президента Джо Байдена поддержать резолюцию о признании Геноцида армян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ANCA, Блинкен сказал об этом в ответ на письменные вопросы сенатора Эда Мюррея.

На вопрос сенатора, будут ли официально признаны геноцидом преступления, совершенные Османской империей против армянского народа, Блинкен ответил. «Будучи кандидатом в президенты, Джозеф Байден в своем заявлении в День памяти обещал поддержать резолюцию о признании Геноцида армян. Наша администрация берется уделять приоритетное внимание правам человека и обеспечить, чтобы подобная трагедия не повторилась снова».

По словам кандидата, после утверждения в должности администрация оформит заявление Белого дома – к Дню памяти, и проконсультируется с Конгрессом по этому важному вопросу.

Сенатор также поинтересовался, какие шаги администрация предпримет для обеспечения немедленного возвращения военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.

Блинкен напомнил слова президента, что Соединенные Штаты должны приложить дипломатические усилия для поиска прочного решения конфликта, работая с европейскими партнерами для ускорения возвращения военнопленных. «В случае подтверждения в должности, я буду поощрять активное участие США в поиске прочного решения нагорно-карабахского конфликта, которое обеспечит безопасность Нагорного Карабаха и поможет предотвратить новую войну», - сказал он, добавив, что это предполагает активное участие США в Минской группе и дополнительную дипломатическую работу по предотвращению дальнейшего вмешательства третьих лиц.