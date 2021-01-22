Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост шефа Пентагона

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост шефа Пентагона

Сенат Конгресса США в пятницу утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, трансляция голосования велась на сайте верхней палаты.

В ближайшее время Остин, который станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, будет приведен к присяге.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации