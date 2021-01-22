Начальник Генштаба ВС Армении и посол США обсудили дальнейшие программы оборонного сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-полковник Оник Гаспарян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси и военного атташе посольства США в Армении, полковника Скотта Максвелла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью министерства обороны Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-американского двустороннего сотрудничества в области обороны, а также намечены дальнейшие программы сотрудничества. Были также затронуты представляющие взаимный интерес другие вопросы.