Госслужба по ЧС и полиция Арцаха будут включены в единый орган - министерство внутренних дел

Парламент Арцаха 22 января проголосовал за принятие закона, согласно которому Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Республики Арцах будут включены в единый орган - министерство внутренних дел. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное Собрание Республики Арцах.

Законопроектом также предлагается, чтобы прямое руководство Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и полицией Республики Арцах осуществлялось директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и начальником полиции соответственно, а общее руководство - министром внутренних дел Республики Арцах.