Госслужба по ЧС и полиция Арцаха будут включены в единый орган - министерство внутренних дел
19:07, 22 Январь, 2021
Парламент Арцаха 22 января проголосовал за принятие закона, согласно которому Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Республики Арцах будут включены в единый орган - министерство внутренних дел. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное Собрание Республики Арцах.
Законопроектом также предлагается, чтобы прямое руководство Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и полицией Республики Арцах осуществлялось директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и начальником полиции соответственно, а общее руководство - министром внутренних дел Республики Арцах.
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