Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Госслужба по ЧС и полиция Арцаха будут включены в единый орган - министерство внутренних дел

Госслужба по ЧС и полиция Арцаха будут включены в единый орган - министерство внутренних дел

Парламент Арцаха 22 января проголосовал за принятие закона, согласно которому Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция Республики Арцах будут включены в единый орган - министерство внутренних дел. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное Собрание Республики Арцах.

Законопроектом также предлагается, чтобы прямое руководство Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и полицией Республики Арцах осуществлялось директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и начальником полиции соответственно, а общее руководство - министром внутренних дел Республики Арцах. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации