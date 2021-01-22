В результате тайного голосования в Национальном Собрании Гагик Джангирян и Давид Хачатурян избраны членами Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель счетной комиссии НС Ваагн Овакимян.

«В голосовании приняли участие 89 депутатов. Голоса на выборах Гагика Джангиряна распределились следующим образом: 86 «за» и 3 «против». Голоса на выборах Давида Хачатуряна распределились следующим образом: 85 «за», 3 «против», 1 бюллетень признан недействительным», - сказал Овакимян.

Новые члены Высшего судебного совета приняли присягу.

Кандидатуры Гагика Джангиряна и Давида Хачатуряна были выдвинуты фракцией «Мой шаг».