Делегация во главе с министром экономики Армении отбыла в Исламскую Республику Иран

Делегация во главе с министром экономики Армении Вааном Керобяном 22 января отбыла в Исламскую Республику Иран для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства экономики Армении.

В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами Ирана, представителями армянской общины, армянскими бизнесменами-экспортерами, а также посещение ряда предприятий, компаний и организаций.

В частности, министр экономики Армении встретится с министром торговли, промышленности и шахт Исламской Республики Иран, министром экономики и финансов Исламской Республики Иран, министром энергетики и технологий Исламской Республики Иран и др.