Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Беларуси

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении Александра Конюка.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-белорусских отношений. Никол Пашинян отметил, что Армения придает важность развитию политического и экономического сотрудничества с Беларусью как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и заинтересована во взаимовыгодных программах.

Премьер-министр коснулся сложившейся после Арцахской войны ситуации, подчеркнув в этой связи важность сбалансированной позиции Беларуси. Никол Пашинян отметил, что для армянской стороны важнейшим приоритетом является возвращение военнопленных, а также сохранение армянского культурного и религиозного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях, и в этом направлении ведется постоянная работа.

Александр Конюк отметил, что Армению и Беларусь, армянский и белорусский народы многое объединяет, существует тесное сотрудничество, высокий уровень политического диалога, и заверил, что за время своего пребывания в должности приложит все усилия для дальнейшего углубления партнерства. Посол Беларуси подчеркнул важность сохранения региональной стабильности и отметил, что Беларусь готова поддержать усилия в этом направлении.

Собеседники обменялись мнениями об активизации экономических связей между двумя государствами, перспективах совместных инициатив в различных сферах, подчеркнув наличие большого потенциала. В этой связи премьер-министр отметил важность активной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и интенсивного парламентского сотрудничества. Были также затронуты возможности, которые откроет разблокирование экономической и транспортной инфраструктуры в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул также важность непрерывной и бесперебойной работы рейса Ереван-Минск в условиях эпидемии коронавируса, что было обеспечено благодаря тесному сотрудничеству между сторонами.

Премьер-министр попросил передать приветствия президенту Беларуси Александру Лукашенко и премьер-министру Роману Головченко.