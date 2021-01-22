Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2

Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2

 Основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию углекислого газа.

"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа", - написал Маск в Twitter.

Он добавил, сообщит подробности этого предложения на следующей неделе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации