Эрдоган мечтает о Великом Туране: Теван Погосян коснулся учений в Карсе

Турция и Азербайджан враждебно относятся к Армении. При всех возможных случаях они совершают действия, подтверждающие их позицию: совершали диверсии, инициировали военные действия, пытались истребить армян. Как сообщает Арменпресс, такое мнение на пресс-конференции 22 января выразил президент Международного центра человеческого развития Теван Погосян.

“У Турции и Азербайджана одна и та же цель - уничтожить Армению, армянский народ. Эта цель не менялась с 1915 года. В любой момент, когда бывала возможность, они стреляли, вели боевые действия, пытались нас уничтожить. Такое поведение продолжается и по сей день.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько месяцев назад заявил, что он мечтает создать Великий Туран. Теперь они попытаются достичь своей цели. В этом смысле они продолжают работать более системно”, - сказал Погосян.

Президент Международного центра человеческого развития напомнил, что в прошлом году Турция и Азербайджан провели не менее 5 - 7 совместных военных учений, затем начали и боевые действия. Военные учения в Карсе - логическое продолжение той же работы.

“Я сожалею, что мы не понимаем, на что нацелены эти учения и что они будут делать. Понимаем ли мы и наш стратегический союзник, что мы должны предпринимать совместные действия и быть готовыми к укреплению нашей безопасности? Я надеюсь, что будет осознание того, что рано или поздно мы должны начать проводить ежемесячные совместные военные учения для восстановления нашей обороноспособности и военного потенциала”, - подчеркнул Погосян.

Погосян добавил, что любые военные учения, даже если они не имеют агрессивной идеи - это как минимум подготовка к боевым действиям.

С 1 по 12 февраля Турция и Азербайджан в приграничном с Арменией городе Карс проведут совместные военные учения. В учениях будут задействованы танковые и артиллерийские части, вертолеты и подразделения спецназа.