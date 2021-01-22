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Главы стран ЕАЭС в Алматы примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Главы стран ЕАЭС в Алматы примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета

В Алматы 5 февраля состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза. В Алматы в тот же день пройдет Форум “Almaty Digital Forum 2021”. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В пленарном заседании форума “Цифровое обновление. Выход на новую реальность” участие примут главы правительств стран-членов ЕАЭС и стран, имеющих статус наблюдателя в ЕАЭС и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Участие представителей Евразийской экономической комиссии намечено и в работе форума.


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