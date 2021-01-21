В ближайшие дни авиакомпания «Армения» возобновит регулярные рейсы в РФ

В ближайшие дни авиакомпания «Армения» возобновит регулярные рейсы в Российскую Федерацию. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян.

«Регулярные полеты с Россией будут возобновлены в ближайшие дни, по всей вероятности, к концу этого месяца. Граждане Армении смогут беспрепятственно въезжать в Россию, если у них будет отрицательный результат теста на Covid 19», - написал он.

Об этом 20 января в Национальном Собрании заявил также вице-премьер Мгер Григорян, не назвав конкретных сроков.