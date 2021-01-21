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Главы МИД Армении и Нидерландов подчеркнули важность возвращения к мирному процессу по НК

Главы МИД Армении и Нидерландов подчеркнули важность возвращения к мирному процессу по НК

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 21 января провел видеоконференцию с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Стефом Блоком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, подчеркнули готовность предпринять шаги по дальнейшему расширению и углублению сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах. Министр Айвазян поблагодарил своего коллегу за солидарность и поддержку, оказанную армянскому народу в рамках борьбы с новым типом коронавируса.

Министры иностранных дел Армении и Нидерландов подробно обсудили послевоенную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Министр Айвазян представил шаги, предпринимаемые для разрешения гуманитарного кризиса, возникшего в результате агрессии Азербайджана против Арцаха. Министры иностранных дел сошлись во мнении о необходимости беспрепятственного вовлечения международных организаций на местах для решения  гуманитарных вопросов. 

Министр Айвазян выделил гуманитарные вопросы в качестве приоритетных на текущем этапе, особо отметив решение проблемы безопасной репатриации военнопленных и удерживаемых лиц.

Министры Айвазян и Блок подчеркнули важность возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Министры иностранных дел Армении и Нидерландов также обменялись мнениями о региональной безопасности и стабильности.


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