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Посол США подчеркивает необходимость безопасного возвращения пленных

Посол США подчеркивает необходимость безопасного возвращения пленных

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси встретилась с аналитиками, чтобы обсудить приверженность Соединенных Штатов как сопредседателя Минской группы долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства США в Facebook.

В ходе встречи посол подчеркнула необходимость безопасного возвращения пленных.


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