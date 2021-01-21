Посол США подчеркивает необходимость безопасного возвращения пленных

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси встретилась с аналитиками, чтобы обсудить приверженность Соединенных Штатов как сопредседателя Минской группы долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства США в Facebook.

В ходе встречи посол подчеркнула необходимость безопасного возвращения пленных.