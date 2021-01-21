Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

По всей длине армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановка

По всей длине армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановка

20-21 января по всей длине армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении сохранялась стабильная оперативная обстановка.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся под ответственностью пограничных войск СНБ, также не зарегистрировано. 

Подразделения ВС Армении и погранвойск СНБ контролируют приграничную ситуацию по всей длине приграничной зоны и выполняют поставленные задачи.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации