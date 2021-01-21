По всей длине армяно-азербайджанской границы сохранялась стабильная оперативная обстановка
17:23, 21 Январь, 2021
20-21 января по всей длине армяно-азербайджанской линии соприкосновения государственной границы Армении сохранялась стабильная оперативная обстановка.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по информации, полученной от СНБ Армении, пограничных инцидентов на участке Воротан-Давид-Бек межгосударственной автодороги Горис-Капан, находящемся под ответственностью пограничных войск СНБ, также не зарегистрировано.
Подразделения ВС Армении и погранвойск СНБ контролируют приграничную ситуацию по всей длине приграничной зоны и выполняют поставленные задачи.
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