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Министр экономики Армении посетит Иран

Министр экономики Армении посетит Иран

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр экономики Ваан Керобян 22-26 января будет командирован в Исламскую Республику Иран для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.
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