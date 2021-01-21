Министр экономики Армении посетит Иран

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, министр экономики Ваан Керобян 22-26 января будет командирован в Исламскую Республику Иран для обсуждения перспектив развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает

Арменпресс

, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.