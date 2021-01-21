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Аматуни Вирабян будет восстановлен на посту директора Национального архива: суд удовлетворил иск

Аматуни Вирабян будет восстановлен на посту директора Национального архива: суд удовлетворил иск

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение удовлетворить иск бывшего директора Национального архива Аматуни Вирабяна и признать недействительным приказ министра юстиции Армении Рустама Бадасяна об его освобождении с должности, восстановить его на прежней работе. Об этом «Арменпресс» стало известно из судебной информационной системы “Даталекс”.

“Иск Аматуни Вирабяна с требованием приказ министра юстиции Рустама Бадасяна номер 354-а от 07.09.2020 года об освобождении Аматуни Вирабяна с занимаемой должности признать недействительным, удовлетворить, восстановить его на прежней работе и взыскать сумму вынужденного простоя.

Аматуни Вирабяна восстановить в должности директора государственной некоммерческой организации “Национальный архив Армении”.

От Министерства юстиции взыскать в государственный бюджет сумму в 4 000 драмов в качестве государственной пошлины.

От  Министерства юстиции в пользу истца Аматуни Вирабяна взыскать 50 000 драмов в качестве разумного вознаграждения адвоката.

Решение вступает в законную силу через месяц с момента его оглашения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Апелляционном гражданском суде  в месячный срок со дня его опубликования.

В случае добровольного неисполнения решения оно будет исполнено посредством службы принудительного исполнения Министерства юстиции за счет должника”, - отмечается в решении суда.


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