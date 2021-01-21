Армянские ученые в рамках предстоящей лунной программы NASA представили свои предложения

Научная группа Центра космологии и астрофизики Национальной лаборатории им. А. И. Алиханяна участвует в одной из европейских астрономических программ, целью которой является изучение фундаментальных законов физики. Результаты работы влияют на работу систем GPS, российских “Глонас”, европейских “Галилео”, то есть они имеют практическое, коммерческое значение. Ведущий научный сотрудник Национальной лаборатории им. А. И. Алиханяна, член правления программы Ваагн Гурзадян на пресс-конференции в «Арменпресс» сообщил, что они готовят новый спутник. “Точность данных, полученных с нового спутника, будет намного выше. Я могу сказать, что такое международное сотрудничество имеет для нас ключевое значение. Задачи, установленные в нашем исследовании, с одной стороны, отражаются в научных статьях, которые публикуются в ведущих научных журналах, с другой стороны, в сотрудничестве с ведущими научными центрами мира. Мы стараемся сохранять эти планки”, - сказал Ваагн Гурзадян.

Касаясь другой программы международного сотрудничества, Ваагн Гурзадян отметил, что они представили предложения по американской программе “Артемида”, в рамках которой американские астронавты должны вернуться на Луну в ближайшие годы. До этого NASA выступила с инициативой сбора предложений о том, какие важные проблемы астронавты должны решать после приземления на луну. Участвовали американские и европейские научные центры. Армянские ученые также представили свой проект, в котором предложили, что должны делать астронавты на Луне с технологиями, разработанными в Национальной лаборатории. Предложения наших ученых в настоящее время обсуждаются в Хьюстоне.