В Национальной научной лаборатории создается квантовый отдел: будут вовлечены ученые из диаспоры

В Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна создается квантовый отдел. Это может стать основой для создания в Армении Международного квантового центра.

Об этом на пресс-конференции в зале «Арменпресс» сообщил ведущий научный сотрудник Национальной научной лаборатория им. А. И. Алиханяна (Ереванский институт физики) Армен Аллахвердян.

“Если в Армении не будет науки, связанной с новыми технологиями, здесь невозможно будет понять или разрабатывать какие-либо технологии. Их можно будет приобретать лишь со стороны. Два года назад с нашим руководством была достигнута договоренность о том, что мы движемся к созданию квантового отдела, который должен изучать физику квантовых технологий и смежных областей. Мы подошли к этому вопросу не зря. Мы решили создать отделение так же, как это делается в зарубежных базовых центрах”, - сказал Армен Аллахвердян. Другими словами, собирается Международный комитет, чтобы изучить предложение и сделать выводы. В комитет должны входить люди, обладающие высокой квалификацией в данной области. Международный комитет уже сформирован, ведутся организационные работы по созданию квантового отдела. Армен Аллахвердян отметил, что в новом отделе будут молодые сотрудники, активно сотрудничающие со специалистами по информационным технологиям Армении.

“Мы надеемся, что новый отдел станет площадкой для привлечения армянских ученых из диаспоры. К счастью, в квантовой сфере полно армянских ученых из диаспоры, и мы поддерживаем контакты со многими из них. Необходимо упростить юридический процесс, чтобы улучшить условия, иметь возможность с легкостью подключать ученых из диаспоры, использовать их научную и организационную культуру. Все это может стать основой для создания в Армении Международного квантового центра”, - сказал Армен Аллахвердян. Он подчеркнул, что если сейчас мы начнем двигаться в этом направлении, у нас уже в ближайшие годы будет возможность инвестировать в развитие этих технологий.