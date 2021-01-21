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Архиепископ Паргев освобожден с должности предводителя Арцахской епархии и назначен нунцием

Архиепископ Паргев освобожден с должности предводителя Арцахской епархии и назначен нунцием

Архиепископ Паргев освобожден с должности предводителя Арцахской епархии ААЦ и назначен Патриаршим нунцием по особым поручениям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Первопрестола.

“Согласно директиве Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II 21 января, архиепископ Паргев Мартиросян освобожден с должности главы Арцахской епархии и назначен Патриаршим нунцием по особым поручениям”, - говорится в сообщении пресс-службы Первопрестола.


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